2019-07-18T15:58:11+03:00
Происшествия

В Воронежской области 70-летний пенсионер хотел угнать машину, чтобы съездить за выпивкой

Горе-преступника заблокировал в автомобиле хозяин и сдал полиции
Ярослав ИВАНОВ
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В Новоусманском районе передают в суд дело незадачливого пенсионера-угонщика.

70-летний мужчина из села Рождественская Хава в конце мая в пять утра, будучи пьяным, решил съездить в Воронеж в магазин.

По пути на остановку пенсионер вдруг увидел у одного из домов припаркованный ВАЗ-21213. И решил: зачем ехать на автобусе, который нужно ждать, когда можно съездить на машине. Разбил стекло водительской двери, в ящике для перчаток обнаружил ключи от замка зажигания, завел автомобиль и собирался было уехать, однако был заблокирован в салоне владельцем автомобиля, который и сдал горе-угонщика в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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