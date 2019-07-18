2019-07-18T14:29:56+03:00
Звезды

Воронежские постановки Платоновского фестиваля могут показать в Беларуси

Предложение прозвучало в рамках российско-белорусского форума в Санкт-Петербурге
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Опера "Родина электричества".Опера "Родина электричества".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На VI форуме регионов России и Белоруссии, который проходит в Санкт-Петербурге, губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил установить связи в культурной и образовательной сферах между белорусами и воронежцами. В частности, глава региона выдвинул идею свозить воронежские постановки Платоновского фестиваля в соседнюю страну.

- К нам приезжают лучшие творческие коллективы и исполнители из разных регионов России и мира. Сейчас мы рассматриваем возможность расширения границ Платоновского фестиваля за счет площадок в других городах и странах. Было бы здорово, если бы реализация нашей идеи началась с Беларуси. В рамках десятого, юбилейного, Платоновфеста в республике могут быть показаны лучшие фестивальные постановки воронежских коллективов, - отметил Александр Гусев.

Пока непонятно, какие конкретно имеет в виду спектакли губернатор, учитывая, что их не так много: раскритикованный им самим документальный проект «100% Воронеж» (получивший номинацию на «Золотой маске»), оперу по Платонову «Родина электричества» (в свое время получившую 6 номинаций на "Золотую маску") или две постановки этого сезона - «Улитка на склоне», поставленная драмтеатром по Стругацким, и «Кабала святош» Камерного театра по Булгакову.

Что касается образовательной сферы, Александр Гусев предложил следующий образовательный форум «Молгород» посвятить дружбе России и Белоруссии и пригласил белорусскую молодежь приехать в Воронеж на форум летом 2020 года, а также посетить «Турнир Трех Наук» и фестиваль «Робоарт» в ВГУ и на патриотические мероприятиях, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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