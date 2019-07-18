2019-07-18T13:34:46+03:00
Авто

Понтонные мосты Воронежской области закроют для большегрузов

Причина - низкий уровень воды в Дону
Станислав ШЕВЧЕНКО
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В департаменте дорожной деятельности Воронежской области сообщили о временном ограничении движения по наплавным мостам. Коснется оно транспорта весом более 5 тонн.

Причина ограничения - критическое снижение уровня воды в реке Дон. Если мосты не находятся на плаву, то тяжелый транспорт просто может их сломать. Речь идет не только о сохранности конструкций, но и о безопасности движения.

Ограничения коснулись пяти объектов в Хохольском, Лискинском, Верхнемамонском и Богучарском районах. В их числе - понтонный мост у села Гремячье.

- Просим с пониманием отнестись к данной ситуации и своевременно выбрать пути объезда, - говорят в департаменте. - О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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