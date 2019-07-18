В Воронеже водителя автобуса оштрафовали на 5000 рублей за проезд на красный
Шофер повторно нарушил ПДД
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Воронежцы помогают сотрудникам ГИБДД наказывать неадекватных водителей. После размещенного в интернете видео нарушения ПДД автобусом водителя оштрафовали.
Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и установили, что в шесть утра 12 июля маршрутный ПАЗ №120 проехал на красный на улице Домостроителей. 48-летнего водителя оштрафовали на 5000 рублей. Выяснилось, что он уже не первый раз ездил на запрещающий сигнал светофора.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают воронежцев сообщать о нарушениях ПДД по телефонам 269-61-02 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU