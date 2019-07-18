В Воронеже эксперты обсудят практику реабилитации пострадавших на производстве и передовые подходы в охране труда

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-18T16:02:00+03:00

Во время дискуссии будут подняты наиболее актуальные вопросы, касающиеся реабилитации после производственных травм Фото: Игорь БУГАЕВ

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19 июля в Воронеже пройдет круглый стол, посвященный вопросам трудовой реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве и передовым подходам в профилактике производственного травматизма. Организатором мероприятия выступает региональное отделение Фонда социального страхования РФ при поддержке «Комсомольской правды».

Кто такой персональный реабилитационный менеджер и в чем его функции? Как проходит лечение? Каким образом происходит оплата лечения пострадавших на производстве? Эти и многие другие вопросы обсудят не только специалисты, но и люди сами прошедшие реабилитацию после травм на производстве. Кроме того, представители современных воронежских производств расскажут, какие мероприятия по улучшению охраны труда практикуются сегодня.

Круглый стол начнется 19 июля в 11.00 в гостинице MERCURE по адресу г. Воронеж, ул. Кирова 6А. Телефон для аккредитации 8(951)877-29-67 (Светлана Колесникова).

ИСТОЧНИК KP.RU