Житель Вооронежа в магазине напал с ножом на возлюбленную

СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-18T13:05:34+03:00

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17 июля средь бела дня в Воронеже продавщица в магазине на Комиссаржевской получила ножевое ранение.

В 11 утра в торговую точку зашел мужчина, ударил ножом в грудь 31-летнюю сотрудницу и убежал.

Его быстро задержали - в Северном районе. 29-летний воронежец признался в полиции, что напал на женщину из мести: они встречались, но потом поругались.

Теперь за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью подозреваемому грозит срок.

ИСТОЧНИК KP.RU