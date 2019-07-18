Под Воронежем официально создали еще один индустриальный парк

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-18T14:29:28+03:00

Площадь нового парка куда меньше "Масловского". На фото - делегация чиновников из разных регионов на заводе "Воронежсельмаш". Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Областное правительство опубликовало постановление о создании индустриального парка "Воронеж". Он разместится в Новоусманском районе. Общая площадь трех участков, которые войдут в его черту, составит 26 га.

Управляющей компанией индустриального парка назначили ООО "Атомснаб". Контролировать развитие объекта будет первый зампред областного правительства Виталий Шабалатов.

Ранее в департаменте экономического развития прошло совещание по поводу создания этого парка. Участники обсудили, как оснастить его инженерной инфраструктурой, каковы сроки его окупаемости, каким образом можно заполнить его территорию резидентами.

В Новоусманском районе (частично - в Воронеже) также действует индустриальный парк "Масловский". Площадь его - почти 600 га. Резиденты получают определенные преимущества. В частности, электрические и газовые сети, очистные сооружения, а также автомобильные и железные дороги финансируются за счет бюджета области и Инвестфонда РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU