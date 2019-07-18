Невоспитанные жлобы или приветливые красавцы: каков потрет типичного воронежца?

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-18T12:17:15+03:00

Исследователи рассказали, что волнует горожан и как они думают друг о друге

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Можно ли составить потрет типичного воронежца к 2025 году? Такую задачу поставили 17 июля в пресс-центре «Интерфакса». Правда, сделать подробный фоторобот человека будущего, похоже, оказалось слишком трудно.

Социологи вначале определили, на что ориентированы жители Воронежа. Основные потребности, впрочем, вряд ли как-то по-особенному характеризуют наш регион.

Прежде всего, комфортная городская среда. Но кто в России этого не хочет? С другой стороны, что уже более интересно, экологические потребности у нас не на первом месте (согласно опросам ИОМ «Квалитас», в 2017-м они вышли на девятое-восьмое место, к 2018-му остались в том же пределе). Но это не говорит о том, что с окружающей средой все в порядке - просто есть более значимые проблемы, волнующие население.

Среди самых острых вопросов для жителей Воронежа были и остаются состояние дорог и пробки на них. Этим недовольны около 30% опрошенных. Вторая важная проблема, кочующая из года в год, - это ЖКХ и уровень сервиса управляющих компаний. Третья - уровень зарплат.

Нужно отметить и вопрос о нехватке информации: большинство жителей города не знают, куда пойти со своей проблемой. Часто бывает, что, если кто-то и обратился в соответствующий орган, то получает лишь отписку.

Добавили исследователи и немного позитива: так, мужчины и женщины в Воронеже очень высоко оценивают друг друга. Первые полагают, что самые красивые девушки живут в нашем городе, а вторые - что здесь самые спортивные и привлекательные мужчины по сравнению с другими регионами.

Моральные характеристики же крайне расходятся. Одни считают, что воронежцы добрые и приветливые, а другие - что грубые и невоспитанные. Здесь сказывается социальный опыт. Говоря о самокритичности, стоит упомянуть об 11% людей, назвавших воронежцев жлобами. Интересно, что во всех опросах встречается большая группа людей, которая указывает на зависимость качеств человека от района, где он живет.

ИСТОЧНИК KP.RU