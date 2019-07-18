Воронежская детская театральная студия, которую основал Хабенский, приглашает на кастинг

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-18T11:02:47+03:00

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Творческая студия «Театральная 17» (бывшая студия Хабенского), которая работает при Воронежском концертном зале, начинает новый набор. 8 и 15 сентября пройдет прослушивание школьников на малой сцене ВКЗ. На кастинг приглашают ребят 11 лет и старше.

Для прослушивания необходимо подготовить стихотворение, фрагмент прозаического произведения, рассказать о себе. Приветствуются вокальные, танцевальные, музыкальные способности.

Заполненные анкеты и согласие родителей (с подписью) на обработку персональных данных принимают в кассе концертного зала или по электронной почте office@koncertzal.ru с темой письма «Анкета Театральная, 17».

ИСТОЧНИК KP.RU