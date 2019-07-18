2019-07-18T10:32:27+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить водителя, сбившего пенсионерку

Женщина получила травмы средней тяжести
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже передают в суд уголовное дело 27-летнего жителя Лисок, который в ноябре 2018 года сбил пешехода. В вечернее время автомобиль «Ниссан Авенир» ехал по Новосибирской в направлении Ростовской, не сбросил скорость и сбил 67-летнюю жительницу Воронежа. Пенсионерка в результате аварии получила травмы средней тяжести. Нарушитель свою вину признал, сообщили в региональном управлении МВД России, теперь его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Невоспитанные жлобы или приветливые красавцы: каков потрет типичного воронежца?
Сбербанк представил обновленный сервис приема онлайн-платежей для предпринимателей
Экс-глава воронежской почты возместит ведомству растраченные 24 млн рублей
Воронежская детская театральная студия, которую основал Хабенский, приглашает на кастинг
В Воронеже «четверка» протаранила «девятку», которой управлял несовершеннолетний
В Воронеже восстановили водоснабжение в микрорайоне Тенистый
В Воронеже трое хулиганов расстреляли из пневматики витрину салона красоты
В Воронеже из-за антисанитарии закрыли сразу три киоска с шавермой
Воронежец обчистил сейф автомастерской, в которой раньше работал
Две недели в Воронеже будет перекрыт перекресток Ленинского проспекта и улицы Брусилова
Исследователи выяснили, за какой футбольный клуб РПЛ болеют воронежцы
В Воронежской области следить за правами заключенных будет новая комиссия
В Воронеже ночью сгорел автомобиль «ВАЗ-2112»