В Воронеже будут судить водителя, сбившего пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-18T10:32:27+03:00

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В Воронеже передают в суд уголовное дело 27-летнего жителя Лисок, который в ноябре 2018 года сбил пешехода. В вечернее время автомобиль «Ниссан Авенир» ехал по Новосибирской в направлении Ростовской, не сбросил скорость и сбил 67-летнюю жительницу Воронежа. Пенсионерка в результате аварии получила травмы средней тяжести. Нарушитель свою вину признал, сообщили в региональном управлении МВД России, теперь его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU