В Воронеже «четверка» протаранила «девятку», которой управлял несовершеннолетний
Водитель ВАЗ-21041 попал в больницу
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Днем 17 июля в переулке Здоровья столкнулись два «ВАЗа». 34-летний воронежец на «четверке» не уступил дорогу и въехал в «девяносто девятую», которой управлял 17-летний подросток.
Водителя ВАЗ-21041 отправили в больницу с травмами. Несовершеннолетнему грозит штраф по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».
ИСТОЧНИК KP.RU