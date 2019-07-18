В Воронеже «четверка» протаранила «девятку», которой управлял несовершеннолетний

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-18T10:10:52+03:00

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Днем 17 июля в переулке Здоровья столкнулись два «ВАЗа». 34-летний воронежец на «четверке» не уступил дорогу и въехал в «девяносто девятую», которой управлял 17-летний подросток.

Водителя ВАЗ-21041 отправили в больницу с травмами. Несовершеннолетнему грозит штраф по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

ИСТОЧНИК KP.RU