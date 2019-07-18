В Воронеже восстановили водоснабжение в микрорайоне Тенистый

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-18T09:51:36+03:00

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В Воронеже оперативно вернули воду в краны жителей садоводческого товарищества «Лазурит-Тепличный» и микрорайона Тенистый. Пользоваться ей уже можно было после полуночи 18 июля, сообщили в «РВК-Воронеж».

Аварийно-восстановительные работы начались в половине девятого вечера накануне - на трубе диаметром 400мм бесхозной водопроводной линии у дома №34 по улице Центральная установили свертную муфту на трещину на раструбе.

ИСТОЧНИК KP.RU