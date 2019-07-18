2019-07-18T08:29:46+03:00
Происшествия

В Воронеже трое хулиганов расстреляли из пневматики витрину салона красоты

Хозяин помещения просит откликнуться тех, кто узнал нарушителей общественного порядка
Ярослав ИВАНОВ
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фото из паблика "Типичный Воронеж".фото из паблика "Типичный Воронеж".
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В Воронеже хозяин одного из салонов красоты, не надеясь на полицию, просит горожан помочь в поиске нарушителей общественного порядка, разбивших витрину заведения.

- Хулиганившая группа людей выстрелом из пневматического пистолета разбила дорогую витрину. Есть видео и фото, помогите, пожалуйста, установить личности хулиганов, - такое объявление появилось 17 июля днем в паблике «Типичный Воронеж».

Судя по записи камер видеонаблюдения, инцидент произошел еще 26 июня, около половины десятого вечера. Дебоширами оказалась группа молодых людей - парень и две девушки. Причем, целились в витрину мужчина и одна из девушек.

фото из паблика "Типичный Воронеж".

фото из паблика "Типичный Воронеж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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