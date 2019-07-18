В Воронеже трое хулиганов расстреляли из пневматики витрину салона красоты
В Воронеже хозяин одного из салонов красоты, не надеясь на полицию, просит горожан помочь в поиске нарушителей общественного порядка, разбивших витрину заведения.
- Хулиганившая группа людей выстрелом из пневматического пистолета разбила дорогую витрину. Есть видео и фото, помогите, пожалуйста, установить личности хулиганов, - такое объявление появилось 17 июля днем в паблике «Типичный Воронеж».
Судя по записи камер видеонаблюдения, инцидент произошел еще 26 июня, около половины десятого вечера. Дебоширами оказалась группа молодых людей - парень и две девушки. Причем, целились в витрину мужчина и одна из девушек.
фото из паблика "Типичный Воронеж".
ИСТОЧНИК KP.RU