В Воронеже из-за антисанитарии закрыли сразу три киоска с шавермой

17 Июль 21:40 2019-07-17T21:40:57+03:00

Везде были найдены нарушения требований санитарного законодательства

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В Воронеже закрыли сразу три киоска «Шаверма Хаус». Специалисты регионального управления Роспотребнадзора выявили нарушения требований санитарного законодательства к условиям реализации готовой продукции и обработке разделочного инвентаря.

Речь идет о киосках по адресам: Московский проспект, 144; проспект Патриотов, д.42д и ул. Волгоградская, д.2. Все они принадлежат одному индивидуальному предпринимателю Бойко Л.В.

- Выявленные нарушения санитарно - эпидемиологических требований могут явиться причиной возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекционных заболеваний среди населения. Составлен протокол об административном правонарушении, а также протокол о временном запрете деятельности, административный материал направлен в районные суды, - сообщили в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU