Две недели в Воронеже будет перекрыт перекресток Ленинского проспекта и улицы Брусилова
Правда, возможность проехать там все же останется
Так будет организовано движение в первом случае
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В течение двух недель будет ограничено движение на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Брусилова. Как объяснили в пресс-службе мэрии, в это время будут проходить работы по ремонту магистрального участка теплотрассы №3 (ПП «Тепловые сети»). Ограничение пройдет в два этапа
Вначале 18 июля с 13:00 до 26 июля 6:00 будет закрыто движение по четырем полосам улицы Брусилова: у пересечения с Ленинским проспектом со стороны дома №3 на улице Брусилова.
А уже 26 июля с 6:00 и до 2 августа 6:00 закроют другие четыре полосы с противоположной от дома №3 на улице Брусилова стороны.
а так - во втором
ИСТОЧНИК KP.RU