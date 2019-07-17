2019-07-17T19:28:23+03:00
Общество

Две недели в Воронеже будет перекрыт перекресток Ленинского проспекта и улицы Брусилова

Правда, возможность проехать там все же останется
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Так будет организовано движение в первом случаеТак будет организовано движение в первом случае
Изменить размер текста:

В течение двух недель будет ограничено движение на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Брусилова. Как объяснили в пресс-службе мэрии, в это время будут проходить работы по ремонту магистрального участка теплотрассы №3 (ПП «Тепловые сети»). Ограничение пройдет в два этапа

Вначале 18 июля с 13:00 до 26 июля 6:00 будет закрыто движение по четырем полосам улицы Брусилова: у пересечения с Ленинским проспектом со стороны дома №3 на улице Брусилова.

А уже 26 июля с 6:00 и до 2 августа 6:00 закроют другие четыре полосы с противоположной от дома №3 на улице Брусилова стороны.

а так - во втором

а так - во втором

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежец обчистил сейф автомастерской, в которой раньше работал
Исследователи выяснили, за какой футбольный клуб РПЛ болеют воронежцы
В Воронежской области следить за правами заключенных будет новая комиссия
В Воронеже ночью сгорел автомобиль «ВАЗ-2112»
В Воронеже из-за ремонта трубы микрорайон Тенистый останется без воды
В Воронеже погиб мужчина: предположительно он упал с большой высоты
Жительница Воронежской области то «минировала» администрацию, то «убивала» мужа сестры
В течение года будет готов проект школы у воронежского микрорайона «Процессор»
Дивизионную пушку, участвовавшую в обороне Воронежа, отправили на реставрацию
Владимир Нетёсов: «Создание достойных условий для занятий детей спортом – одна из главных задач органов госвласти»
В центре Воронежа двое пьяных парней устроили погром
Санаторий имени Дзержинского предоставляет людям пожилого возраста скидку на лечение
Активисты Greenpeace рассказали о загрязнении воздуха диоксидом азота в Воронеже
В Воронежской области 11-летний мальчик выпал из окна в детском лагере
В Воронеже дочь ограбила мать-пенсионерку
По мотивам воронежской «Снежной Королевы» разработали игру для Android и iOS
В Воронежской области будут судить ставшего наркосбытчиком из-за любви парня
В Воронежской области во время пожара погиб пенсионер
В Воронеже установят точную копию трамвая из 60-х
Кто в Воронеже будет зарабатывать больше 100 тысяч рублей в месяц
IKEA продала землю под Воронежем и отказалась от планов строительства торгового центра
В Воронеже ночью на светофоре столкнулись четыре автомобиля
В Воронеже доверчивая пенсионерка отдала липовой родственнице 150 тысяч рублей
В Воронеже ищут 32-летнего мужчину с родинкой на ухе