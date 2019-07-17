Две недели в Воронеже будет перекрыт перекресток Ленинского проспекта и улицы Брусилова

СЕГОДНЯ 19:28 2019-07-17T19:28:23+03:00

Так будет организовано движение в первом случае

Правда, возможность проехать там все же останется

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В течение двух недель будет ограничено движение на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Брусилова. Как объяснили в пресс-службе мэрии, в это время будут проходить работы по ремонту магистрального участка теплотрассы №3 (ПП «Тепловые сети»). Ограничение пройдет в два этапа

Вначале 18 июля с 13:00 до 26 июля 6:00 будет закрыто движение по четырем полосам улицы Брусилова: у пересечения с Ленинским проспектом со стороны дома №3 на улице Брусилова.

А уже 26 июля с 6:00 и до 2 августа 6:00 закроют другие четыре полосы с противоположной от дома №3 на улице Брусилова стороны.

а так - во втором

ИСТОЧНИК KP.RU