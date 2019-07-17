Исследователи выяснили, за какой футбольный клуб РПЛ болеют воронежцы

СЕГОДНЯ 18:23 2019-07-17T18:23:18+03:00

Впрочем, по опубликованным данным, практически вся страна поддерживает одну и ту же команду

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К началу нового сезона Премьер-лиги специалисты «Яндекса» выяснили, за какие футбольные клубы болеют в России. Механизм исследователи выбрали простой: они отобрали в каждом регионе команду, матчи которой искали чаще, чем игры остальных команд.

То есть если воронежцы постоянно вводили в поисковике «Спартак - Зенит», «Спартак - ЦСКА», «Спартак - Ростов» и так далее – значит и болеют они в основном за «Спартак». А как иначе объяснить такой интерес к столичной команде? Вероятно, в Воронеже со «Спартаком» по популярности мог потягаться «Факел», но рассматривались только клубы РПЛ. А до Премьер-лиги нашей команде еще очень далеко.

Впрочем, если верить этому исследованию, то практически вся страна более именно за красно-белый клуб из Москвы. На втором месте - последний чемпион РПЛ «Зенит». ЦСКА - третий по общему числу болельщиков. Правда, самым популярным он оказался только в одном регионе - Северной Осетии. Поэтому тут также возникают вопросы. Почти все остальные клубы победили только у себя дома.

ИСТОЧНИК KP.RU