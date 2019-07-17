В Воронежской области следить за правами заключенных будет новая комиссия
Состав Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые занимаются контролем за соблюдением прав заключенных, осенью 2019 года сменится в 44 регионах России, в том числе и в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства со ссылкой на секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева.
Ожидается, что уже 19 июля будет объявлено о начале процедуры выдвижения в состав ОНК. Закончится этот процесс в октябре, после чего совет Общественной палаты проголосует за новые составы.
В состав новой ОНК могут войти от пяти до 40 человек. Правда, выдвигать кандидатов могут только общественные объединения.
ИСТОЧНИК KP.RU