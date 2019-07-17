В Воронежской области следить за правами заключенных будет новая комиссия

СЕГОДНЯ 18:07 2019-07-17T18:07:19+03:00

В состав новой ОНК могут войти от пяти до 40 человек

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Состав Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые занимаются контролем за соблюдением прав заключенных, осенью 2019 года сменится в 44 регионах России, в том числе и в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства со ссылкой на секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева.

Ожидается, что уже 19 июля будет объявлено о начале процедуры выдвижения в состав ОНК. Закончится этот процесс в октябре, после чего совет Общественной палаты проголосует за новые составы.

В состав новой ОНК могут войти от пяти до 40 человек. Правда, выдвигать кандидатов могут только общественные объединения.

ИСТОЧНИК KP.RU