В Воронеже ночью сгорел автомобиль «ВАЗ-2112»
Теперь инспекторам предстоит выяснить причины пожара
Изменить размер текста:
17 июля примерно в 04.03 в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области позвонили жители Советского района. Они рассказали, что на улице Краснозвездная у дома №16 начался пожар. Оказалось, что под окнами многоэтажки загорелся легковой автомобиль «ВАЗ-2112».
На место ЧП сразу же выехала пожарная машина. Четверо спасателей уже к 04.11 потушили отечественную легковушку. К счастью, никто из людей не пострадал. Теперь инспекторам предстоит выяснить причины пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU