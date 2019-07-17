В Воронеже из-за ремонта трубы микрорайон Тенистый останется без воды

СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-17T17:46:22+03:00

Краны пересохнут с 20.30 и до окончания работ

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17 июля у дома №34 по улице Центральная будут проводиться аварийно-восстановительные работы на бесхозной водопроводной линии. На трубе диаметром 400мм необходимо устранить повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Из-за этих работ придется полностью ограничить водоснабжение в садоводческом товариществе «Лазурит-Тепличный» и в микрорайоне Тенистый. Воды не будет с 20.30 и до окончания работ. Жителям рекомендуют заранее запастись питьевой водой. Будет также организован подвоз технической воды.

ИСТОЧНИК KP.RU