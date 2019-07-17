В течение года будет готов проект школы у воронежского микрорайона «Процессор»

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-17T16:49:28+03:00

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Мы рассказывали, как жителям воронежского микрорайона «Процессор» удалось достучаться до Владимира Путина: в итоге им пообещали школу в 2021 году. 17 июля в пресс-службе мэрии рассказали, как же обстоит вопрос со строительством этого образовательного учреждения.

- Сейчас все дома микрорайона закреплены за действующим учреждением, осуществляется доставка детей до места учебы школьными автобусами - образовательных услуг не лишен никто. Тем не менее, возведение здесь новой школы является целесообразным - она закроет потребность в общеобразовательном учреждении не только для жителей микрорайона «Процессор», но и для близлежащих кварталов, - отметили в городской администрации.

Вот только свободных муниципальных участков в этом месте нет. Оказалось, что рассматриваемой ранее земли не хватит для размещения полноценной школы. Поэтому определена другая территория, на которой возможна комплексная застройка и возведение общеобразовательного учреждения для 1500 учеников. В течение года должен быть готов проект.

Профильные управления мэрии параллельно должны проработать вопросы обеспечения пешеходной и транспортной доступности будущего учреждения для жителей микрорайона «Процессор».

ИСТОЧНИК KP.RU