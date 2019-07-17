2019-07-17T17:20:19+03:00
Общество

Дивизионную пушку, участвовавшую в обороне Воронежа, отправили на реставрацию

Елена ФЕДЯШЕВА
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фото предоставлено управой Ленинского районафото предоставлено управой Ленинского района
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В Воронеже на Чижовском плацдарме возле Зала Памяти уже много лет стоит легендарное орудие - 76-мм дивизионная пушка ЗиС-3, которая участвовала в обороне нашего города в годы Великой Отечественной войны.

За минувшие десятилетия «старушка» потеряла боевой вид, и было решено отправить ее на ремонт и реставрацию.

- Учитывая важность сохранения памятников Великой Отечественной войны, управой района совместно с МБУК ЦВПВ Музей - диорама организованы реставрационные мероприятия, - рассказали в управе Ленинского района. -

Партнером в этой благородной миссии выступил личный состав одной из войсковых частей Воронежского гарнизона.

Колеса пушки военные заменили на месте и доставили ее на место реставрации спецтранспортом. После завершения работ пушку вернут на прежнее место.

СПРАВКА «КП»:

76-мм дивизионная пушка образца 1942 года (ЗиС-3, Индекс ГРАУ - 52-П-354У) - 76,2-мм советская дивизионная и противотанковая пушка. Главный конструктор - В. Г. Грабин. ЗиС-3 стала самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы ВОВ. Многие специалисты признают это орудие одним из лучших орудий Второй мировой войны. В послевоенное время ЗиС-3 долго состояла на вооружении Советской Армии, а также активно экспортировалась в ряде стран, в некоторых из которых она, вероятно, состоит на вооружении и в настоящее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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