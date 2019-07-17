2019-07-17T16:28:13+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «Создание достойных условий для занятий детей спортом – одна из главных задач органов госвласти»

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов побывал с инспекционной поездкой в детском спортивно-оздоровительном лагере «Восход»
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16 июля вместе с руководителем департамента физической культуры и спорта региона Владимиром Кадуриным и директором ГБУ ВО «Спортсооружения» Андреем Гришиным председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов оценил работу ДОЛ «Восход», где отдыхают и тренируются ребята, представляющие сразу 14 видов спорта. Сегодня, на второй лагерной смене здесь находится более трехсот юных спортсменов региона. Путевки для большей части из них бесплатные, все расходы оплачиваются за счет средств областного бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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