Санаторий имени Дзержинского предоставляет людям пожилого возраста скидку на лечение

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-17T17:54:44+03:00

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Ближе и дороже родных у нас нет никого. Большое счастье видеть своих мам и пап, бабушек и дедушек активными, веселыми и здоровыми. Однако с возрастом у пожилых людей формируется целый букет заболеваний, с которым они в редких случаях, когда уже совсем плохо, пойдут к доктору. Но этого можно и избежать.

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Санаторно-курортное лечение – хороший метод профилактики болезней, позволяющий избежать лишних визитов к врачу. Здесь можно подлечиться, заняться физкультурой, отдохнуть на природе, провести хорошо время в компании с другими отдыхающими. Жизнь на пенсии может быть интересной и не обязательно за нее много платить.

С 3 августа по 5 сентября санаторий им. Дзержинского проводит акцию. В указанный период для пенсионеров проживание в одноместном номере стандарт корпуса №5 обойдется всего лишь в 1 950 рублей в сутки с человека вместо 3 200 рублей. В стоимость входит лечение и питание. Для того, чтобы воспользоваться акцией, нужно предъявить пенсионное удостоверение, а также оформить санаторно-курортную карту.

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Санаторий находится на территории старинной дворянской усадьбе в селе Чертовицы в 25 км от Воронежа. Лечебница располагает парком 20 га с реликтовыми дубами.

Оборудование и медицинский персонал помогут в лечение заболеваний общетерапевтического профиля, органов сердечно-сосудистой системы и дыхания, неврологического и эндокринного профилей, опорно-двигательного аппарата и профессиональных заболеваний.

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Забронировать путевку можно по телефонам 8 800 7777 290, +7 (473) 227-99-99 (регистратура).

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ИСТОЧНИК KP.RU