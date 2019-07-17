Активисты Greenpeace рассказали о загрязнении воздуха диоксидом азота в Воронеже

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-17T15:48:14+03:00

Наш город занял одно из последних мест в рейтинге - и это хорошо

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Greenpeace выпустил рейтинг российских городов по загрязнению воздуха диоксидом азота. Его составили на основе данных со спутников проекта Tropomi с июня 2018 года по май 2019 года. Верхние строчки рейтинга, как сообщают исследователи, заняли Москва и Санкт-Петербург, где загрязнение обусловлено транспортом.

Диоксид азота - опасный токсичный газ. Он вызывает заболевания легких при остром воздействии и увеличивает риск хронических заболеваний при длительном воздействии. Средняя концентрация NO2 за год в Воронеже – 0.18. Много это или мало?

По данным рейтинга, мы занимаем одно из последних мест – 13 из 15. И это хорошо, ведь чище, чем у нас воздух только в Перми и Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU