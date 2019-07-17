В Воронеже дочь ограбила мать-пенсионерку
В Воронеже в полицию обратилась 70-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что ее ограбила собственная дочь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 17 июля.
Инцидент произошел вечером 10 июля в доме по улице Донской. 36-летняя родственница набросилась на пенсионерку с угрозами, сорвала с ее шеи золотую цепочку и сбежала. Женщина неделю не заявляла о нападении, надеясь на раскаяние дочери. Однако этого не произошло.
По заявлению возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Женщину задержали. У нее нашли украденную цепочку, которую она собиралась продать, а вырученные деньги потратить на алкоголь.
Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU