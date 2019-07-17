2019-07-17T15:14:29+03:00
Происшествия

В Воронеже дочь ограбила мать-пенсионерку

Женщина неделю не заявляла о нападении, надеясь на раскаяние родственницы
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже в полицию обратилась 70-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что ее ограбила собственная дочь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 17 июля.

Инцидент произошел вечером 10 июля в доме по улице Донской. 36-летняя родственница набросилась на пенсионерку с угрозами, сорвала с ее шеи золотую цепочку и сбежала. Женщина неделю не заявляла о нападении, надеясь на раскаяние дочери. Однако этого не произошло.

По заявлению возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Женщину задержали. У нее нашли украденную цепочку, которую она собиралась продать, а вырученные деньги потратить на алкоголь.

Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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