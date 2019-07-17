По мотивам воронежской «Снежной Королевы» разработали игру для Android и iOS

СЕГОДНЯ 14:55 2019-07-17T14:56:49+03:00

Аркада уже доступна для скачивания бесплатно и переведена на восемь языков

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На основе воронежского мультфильма серии «Снежная Королева» от студии Wizart создали бесплатную игру для платформ Android и iOS. Об этом сообщили в пресс-службе анимационной студии.Приложение уже доступно для скачивания бесплатно и переведено на восемь языков

Аркада имеет множество уровней. Игроки могут выбрать персонажа, за которого им предстоит преодолеть все препятствия и спастись от главного врага - Северного Ветра. Можно сыграть за Кая, Герду, Орма или другим героем. Собрав золотые монеты и купив новые вещи, пользователи смогут открыть новые раунды.

- Разработчикам удалось найти золотую середину в сочетании казуальной графики, грамотной озвучки и тематических анимаций. Благодаря этому, мы видим один из наиболее атмосферных раннеров для игроков юного и подросткового возраста, - рассказывают в анимационной студии.

ИСТОЧНИК KP.RU