2019-07-17T14:39:53+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить ставшего наркосбытчиком из-за любви парня

Теперь «закладчику» грозит до 20 лет лишения свободы
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Воронежской области завершилось расследование уголовного дела на 24-летнего жителя Читинской области. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 17 июля.

В марте парня задержали во время распространения им «закладок» в Борисоглебске. Позже была установлена его причастность к трем фактам незаконного сбыта наркотиков. Во время досмотра сотрудники полиции изъяли около пяти граммов так называемой «соли», расфасованной и приготовленной к сбыту, а также обнаружили более 30 тайников, в которые злоумышленник заложил запрещенные вещества.

В отделе полиции парень пояснил, что в Сети познакомился с девушкой, влюбился и приехал к ней в Воронеж. Однако найти работу здесь так и не смог. Поэтому пошел на преступление.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теперь «закладчику» грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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