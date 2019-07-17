2019-07-17T14:09:51+03:00
Происшествия

В Воронежской области во время пожара погиб пенсионер

Мужчине было 88 лет
Анна ПОПОЛИТОВА
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В Воронежской области на пожаре погиб 88-летний мужчинаВ Воронежской области на пожаре погиб 88-летний мужчинаФото: Алексей ФОКИН
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Пресс-служба МЧС по Воронежской области сообщила о пожаре в Россошанском районе, селе Екатериновке. Информация о возгорании поступила ночью в среду, 17 июля, в 02:32. Уже в 3:14 огонь был потушен. Горела надворная постройка – маленькая времянка. В помещении находился мужчина 1931 года рождения. Когда пожарные его обнаружили, он был уже мертв.

Напомним, в Воронеже в понедельник, 15 июля 84-летняя женщина-инвалид пыталась потушить пожар и сломала ногу и руку.

Главное управление МЧС России по Воронежской области призывает горожан быть осторожными при обращении с огнем и в случае пожара звонить по номерам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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