В Воронежской области во время пожара погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-17T14:09:51+03:00

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Пресс-служба МЧС по Воронежской области сообщила о пожаре в Россошанском районе, селе Екатериновке. Информация о возгорании поступила ночью в среду, 17 июля, в 02:32. Уже в 3:14 огонь был потушен. Горела надворная постройка – маленькая времянка. В помещении находился мужчина 1931 года рождения. Когда пожарные его обнаружили, он был уже мертв.

Напомним, в Воронеже в понедельник, 15 июля 84-летняя женщина-инвалид пыталась потушить пожар и сломала ногу и руку.

Главное управление МЧС России по Воронежской области призывает горожан быть осторожными при обращении с огнем и в случае пожара звонить по номерам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU