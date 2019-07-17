В Воронеже установят точную копию трамвая из 60-х

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-17T14:07:46+03:00

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В Воронеже установят точную копию трамвая, ходившего по улицам города в 60-е годы. Об этом сообщили в управе Ленинского района. Арт-объект появится на улице Кривошеина в новом сквере ко Дню города.

Идею еще прежнего главы управы Ленинского района Сергея Корчевникова решил реализовать застройщик одного из домов.

Трамвай под номером 26 уже готов. Его длина - два метра, высота около 70 сантиметров. Сделан он из композита, но есть также пластиковые и акриловые элементы. После окончания благоустройства сквера, который будет называться «Трамвай желаний», объект отправится на свое законное место. Площадь его составит 4 тыс. кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU