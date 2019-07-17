2019-07-17T13:06:59+03:00
Общество

IKEA продала землю под Воронежем и отказалась от планов строительства торгового центра

Возвести объект планировалось неподалёку от села Александровка
Юлия ДИДЕНКО
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Площадь гипермаркета должна была составить около 44 тысяч квадратных метров,Площадь гипермаркета должна была составить около 44 тысяч квадратных метров,Фото: Тимур ХАНОВ
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IKEA отказалась от планов строительства торгового центра под Воронежем. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 17 июля. Земля, которая покупалась под возведение объекта, была продана.

Возвести объект планировалось неподалёку от села Александровка в Новоусманском районе. Площадь гипермаркета должна была составить около 44 тысяч квадратных метров, парковка рассчитывалась на 1,7 тысяч машин. Воронежская IKEA обеспечила бы работу более 400 человек. Открыть магазин планировали к концу 2017 года, однако затем перенесли срок на 2018 год. Якобы в связи с доработкой документации. После этого шведская компания отложила строительство магазина в нашем регион до 2025 года. А теперь торгового центра и вовсе не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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