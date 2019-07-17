2019-07-17T12:32:58+03:00
Происшествия

В Воронеже ночью на светофоре столкнулись четыре автомобиля

Виновник ДТП, возможно, был пьян
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Воронеже на светофоре столкнулись четыре автомобиля. Инцидент произошел накануне, 16 июля, в 23.30 на улице Шишкова у дома №73. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 17 июля.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» не выдержал дистанцию и врезался в остановившуюся на светофоре «Деу Нексию», за рулем которой находился 34-летний воронежец. Тот, в свою очередь, по инерции столкнулся с «Рено Логаном» под управлением 23-летнего местного жителя. После этого произошло столкновение с «Шевроле Лачетти», за рулем которой была 35-летняя местная жительница.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Водитель «Киа Спектра» отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Его привлекли к административной ответственности по статье 12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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