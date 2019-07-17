2019-07-17T11:45:57+03:00
Происшествия

В Воронеже доверчивая пенсионерка отдала липовой родственнице 150 тысяч рублей

Инцидент произошел на улице Лизюкова
Юлия ДИДЕНКО
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Всего за сутки на территории региона зарегистрировано три сообщения о совершении мошенничеств.Всего за сутки на территории региона зарегистрировано три сообщения о совершении мошенничеств.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже доверчивая пенсионерка отдала мошеннице, представившейся ее дальней родственницей, 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 17 июля.

Инцидент произошел на улице Лизюкова накануне, 16 июля, в период времени с 11.00 до 13.00 часов. К 87-летней женщине подошла незнакомая женщина, обратилась по имени и представилась знакомой ее сестры, причем, также назвав имя. Таким образом, расположив к себе пенсионерку, мошенница попросила у нее деньги на лечение.

Женщина поднялась в квартиру, взяла 50 тысяч рублей, а затем еще в банке сняла со счета 100 тысяч и передала все деньги подозреваемой. После она позвонила своим родственникам и поняла, что ее обманули. Тогда она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки на территории региона зарегистрировано три сообщения о совершении мошенничеств. Общий ущерб составил около 200 тысяч рублей. Два преступления совершены через сеть Интернет, одно из них под предлогом оказания помощи в написании журналистской статьи, другое при продаже фотоаппарата. Полицейские убедительно просят жителей города и области проявлять бдительность, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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