2019-07-17T11:28:07+03:00
Происшествия

В Воронеже ищут 32-летнего мужчину с родинкой на ухе

Павел Галкин ушел из дома 7 июля
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В Воронеже начали поиски 32-летнего Павла Галкина. Мужчина вышел из дома 7 июля. С этого момента о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети накануне.

Рост пропавшего 180 см. У мужчины нормальное телосложение, серо-голубые глаза и русые волосы, но пострижен он налысо.

В день исчезновения Павел Галкин был одет в серо-голубую футболку в горизонтальную полоску, мастерку темно-серого цвета, темно-синие джинсы. На голове у него была синяя бейсболка, а на ногах - черные кроссовки. С собой мужчина взял черный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Павла Галкина, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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