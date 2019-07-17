В Воронеже ищут 32-летнего мужчину с родинкой на ухе

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-17T11:28:07+03:00

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В Воронеже начали поиски 32-летнего Павла Галкина. Мужчина вышел из дома 7 июля. С этого момента о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети накануне.

Рост пропавшего 180 см. У мужчины нормальное телосложение, серо-голубые глаза и русые волосы, но пострижен он налысо.

В день исчезновения Павел Галкин был одет в серо-голубую футболку в горизонтальную полоску, мастерку темно-серого цвета, темно-синие джинсы. На голове у него была синяя бейсболка, а на ногах - черные кроссовки. С собой мужчина взял черный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Павла Галкина, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU