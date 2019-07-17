В Воронеже пропал 27-летний парень

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-17T10:40:49+03:00

Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.

О местонахождении Андрея Сапрыкина ничего неизвестно со 2 июля

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Волонтеры начали поиски 27-летнего Андрея Сапрыкина. Парень ушел из дома 2 июля. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети накануне.

Рост пропавшего 165 см. У него худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. Во что был одет Андрей Сапрыкин в день исчезновения – неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении парня, волонтеры попросили звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU