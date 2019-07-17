2019-07-17T10:28:12+03:00
Общество

ВГТУ стал партнером Агентства стратегических инициатив

В Сколково состоялось подписание соглашения с участием Воронежского опорного университета
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Воронежский государственный технический университет вошел в число 30 ведущих вузов России, с которыми заключен четырехсторонний Меморандум между Агентством стратегических инициатив (АСИ), Платформой Национальной технологической инициативы (НТИ) и Университетом НТИ «20.35», сообщает пресс-служба университета. Подписание четырехстороннего соглашения состоялось 16 июля в Сколковском институте науки и технологий. На подписании документа ВГТУ представлял ректор Сергей Колодяжный. В подписании соглашения участвовали генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков, генеральный директор «Университет НТИ» 20.35 Василий Третьяков.

По словам Светланы Чупшевой, соглашение подписано с вузами, обладающими сильной командой и богатым потенциалом для позитивных изменений.

.

.

Воронежский опорный университет начнет сотрудничать с Платформой НТИ, Университетом НТИ «20.35» и АСИ в технологической повестке, развитии новых подходов в образовании, социальной сферы и городской среды, а также распространении лучших практик цифровой трансформации регионов. Агентство стратегических инициатив представит партнерские возможности и форматы сотрудничества. Университет также подключится к экспертизе административных и нормативно-правовых барьеров, сопровождению лидерских проектов и развитию системы наставничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области во время пожара погиб пенсионер
В Воронеже установят точную копию трамвая из 60-х
Кто в Воронеже будет зарабатывать больше 100 тысяч рублей в месяц
IKEA продала землю под Воронежем и отказалась от планов строительства торгового центра
В Воронеже ночью на светофоре столкнулись четыре автомобиля
В Воронеже доверчивая пенсионерка отдала липовой родственнице 150 тысяч рублей
В Воронеже ищут 32-летнего мужчину с родинкой на ухе
В деревне в Воронежской области ввели карантин после нападения бешеного хорька на 5-летнюю девочку
Липецкое отделение ПАО Сбербанк возглавил Роман Петрухин
В Воронеже пропал 27-летний парень
В Воронежской области местная жительница увеличила себе участок забором
Воронеж встал в огромную пробку из-за сломанного светофора
В Воронеже на видео попал пугливый ежик
Воронежцы смогут съездить в Дивногорье на электричке 20 июля
Воронежцев научат рисовать сангиной
В Воронеже закрывается центр современного искусства
5 лет колонии строгого режима получил воронежский насильник, напавший на девушку в яблоневом саду
В Воронежской области может значительно вырасти кадастровая стоимость земли
Житель Воронежской области отправится на 6 лет в колонию за "дурь"
В Воронеже будут судить 16-летнего парня, устроившего смертельное ДТП
Воронежские артисты заняли первые места на фестивале "12 ключей"
Домушники из Курска приехали на «заработки» в Воронеж
Годовалый мальчик и 9-летняя девочка пострадали в массовом ДТП в Воронеже
В Воронеже мясной цех хранил колбасу на солнце
В Воронеже некто захватил часть прибрежной полосы у водохранилища
"Алиэкспресс" будет ближе: воронежский аэропорт может стать центром сортировки посылок