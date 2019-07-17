2019-07-17T09:52:54+03:00
Общество

В Воронежской области местная жительница увеличила себе участок забором

В итоге ограждение ей пришлось сносить вместе с судебными приставами
Юлия ДИДЕНКО
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В Ольховатском районе 38-летняя местная жительница незаконно установила шиферный забор и увеличила площадь своего участка. На женщину возбудили исполнительное производство. Однако спешить со сносом ограждения она не стала. В итоге для этого к ней пришли судебные приставы. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Женщину предупреждали о том, что на нее возбуждено исполнительное производство. Но это ее никак не пугало. Затем местной жительнице выписали штраф в пять тысяч рублей и предупредили о том, что забор будут сносить с помощью спецтехники. Испугавшись того, что будет испорчен материал строения, женщина снесла ограждение сама под контролем судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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