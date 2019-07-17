Воронеж встал в огромную пробку из-за сломанного светофора

СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-17T09:09:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже местные жители рискуют опоздать на работу. В районе Остужевского кольца этим утром полностью парализовало движение. Пробка образовалась из-за сломанного светофора. Об этом «Комсомолке» рассказали читатели.

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожная ситуация в городе оценивается в четыре балла. Однако улица Остужева и Ленинский проспект движутся со средней скоростью 5-7 км/час.

Фото: скриншот с сайта.

Похожая ситуация наблюдается и на Чернавском мосту. На подъеме в сторону проспекта Революции пробка образовалась из-за ДТП.

Фото: скриншот с сайта.

Так что рассчитывайте свое время, чтобы избежать опозданий.

ИСТОЧНИК KP.RU