Воронеж встал в огромную пробку из-за сломанного светофора
В Воронеже местные жители рискуют опоздать на работу. В районе Остужевского кольца этим утром полностью парализовало движение. Пробка образовалась из-за сломанного светофора. Об этом «Комсомолке» рассказали читатели.
Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожная ситуация в городе оценивается в четыре балла. Однако улица Остужева и Ленинский проспект движутся со средней скоростью 5-7 км/час.
Фото: скриншот с сайта.
Похожая ситуация наблюдается и на Чернавском мосту. На подъеме в сторону проспекта Революции пробка образовалась из-за ДТП.
Фото: скриншот с сайта.
Так что рассчитывайте свое время, чтобы избежать опозданий.
ИСТОЧНИК KP.RU