2019-07-17T09:09:58+03:00
Авто

Воронеж встал в огромную пробку из-за сломанного светофора

Парализовало движение на Остужевском кольце
Юлия ДИДЕНКО
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Пробка на Остужевском кольце.Пробка на Остужевском кольце.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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В Воронеже местные жители рискуют опоздать на работу. В районе Остужевского кольца этим утром полностью парализовало движение. Пробка образовалась из-за сломанного светофора. Об этом «Комсомолке» рассказали читатели.

Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожная ситуация в городе оценивается в четыре балла. Однако улица Остужева и Ленинский проспект движутся со средней скоростью 5-7 км/час.

Фото: скриншот с сайта.

Фото: скриншот с сайта.

Похожая ситуация наблюдается и на Чернавском мосту. На подъеме в сторону проспекта Революции пробка образовалась из-за ДТП.

Фото: скриншот с сайта.

Фото: скриншот с сайта.

Так что рассчитывайте свое время, чтобы избежать опозданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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