2019-07-17T08:37:12+03:00
Дом. Семья

В Воронеже на видео попал пугливый ежик

Зверек прятался в траве под упавшим деревом
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот из видео.Фото: скриншот из видео.
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В Воронеже местный житель заснял на видео пугливого ежика, забравшегося под упавшее дерево. Зверька было сложно заметить, ведь он почти слился с сухой травой и ветками. Ролик горожанин опубликовал в популярной группе в соцсети в среду, 17 июля.

Ежик старательно пытался сбежать от камеры, но оператор все равно умудрялся разглядеть его среди листвы. Не помогла зверьку даже его фирменная маскировка - малыш свернулся в клубок и спрятал голову в иголки, пытаясь защититься. К счастью, нападать на него никто не собирался. Поэтому он тихонько перебрался через дерево и пошел по своим делам.

Вот несколько интересных фактов о ежах.

При встрече с сильно пахнущим объектом ежи демонстрируют странное поведение, известное как «самосмазывание». Ёж лижет предмет, пока у него не начинает выделяться пенистая слюна, затем переносит её на иголки.

Иногда ежи накалывают на иглы даже сигаретные окурки или вату с остатками парфюма. Функция этого поведения до сих пор не ясна. Предположительно, это средство борьбы с паразитами.

Широко распространённое мнение, что ежи накалывают на иголки пищу, является ошибочным. Например, широко распространено заблуждение, что ежи могут накалывать яблоки или грибы на свои иглы). Автором этого заблуждения является Плиний Старший, написавший об этом в Естественной истории. Иногда они переносят в своё гнездо наколотые на иголки листья.

Живые иголки.Автор: Олег Карпов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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