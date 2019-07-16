2019-07-16T21:26:01+03:00
Звезды

Воронежцы смогут съездить в Дивногорье на электричке 20 июля

Популярный маршрут следования пригородных поездов сообщением «Воронеж-Лиски» продлят до станции Копанище
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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20 июля из столицы Черноземья снова отправится электричка в Дивногорье. На ней можно съездить на две обзорные экскурсии на выбор. Посмотреть Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь, познакомиться с обителью, пещерным храмом, увидеть нерукотворные Дивы, помолиться у чудотворной иконы Сицилийской Божией Матери, узнать о жизни монахов. Или сходить на экскурсию «Летопись Дивногорья» - побродить по меловым склонам, посмотреть Маяцкое городище, пещерный комплекс с храмом Сицилийской Иконы Божией Матери.

Пригородный поезд стартует с вокзала «Воронеж-1» в 9.10 (идет через станции Березовая роща, Отрожка, Придача, Машмет, Масловка, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, Лиски). На станцию Дивногорская (где расположен мужской монастырь) электропоезд прибудет в 11.30, на площадку «143 км» (где находится музей-заповедник «Дивногорье») электричка придет в 11.35. В конечном пункте, Копанище, состав окажется в 11.41.

Обратно электричка выйдет из Копанища в 15.55, заберет пассажиров из Дивногорья в 16.01, из Дивногорского монастыря - в 16.05. В Воронеж поезд прибудет в 18.18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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