2019-07-16T20:48:22+03:00
Звезды

Воронежцев научат рисовать сангиной

Мастер-класс пройдет в музее
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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21 июля в музее имени Крамского завершается серия мастер-классов по графическим техникам от художника Виктории Афанасьевой. Она окончила художественно-графический факультет Воронежского педуниверситета, автор иллюстраций к книге «Воронежский край - история зверей и птиц».

На заключительном мастер-классе Виктория Афанасьева познакомит с таким старейшим инструментом рисования, как сангина, и принципами изображения с помощью нее человеческой руки. Участники овладеют приемами изображения объемной формы, правильных пропорций элементов и структур, а также положений руки в ракурсе.

Сангина - это палочка из каолина и оксидов железа, ее еще называют красный мел.

Занятие «Рисование руки сангиной» начнется в 12.00 и продлится полтора часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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