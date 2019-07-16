Воронежцев научат рисовать сангиной
21 июля в музее имени Крамского завершается серия мастер-классов по графическим техникам от художника Виктории Афанасьевой. Она окончила художественно-графический факультет Воронежского педуниверситета, автор иллюстраций к книге «Воронежский край - история зверей и птиц».
На заключительном мастер-классе Виктория Афанасьева познакомит с таким старейшим инструментом рисования, как сангина, и принципами изображения с помощью нее человеческой руки. Участники овладеют приемами изображения объемной формы, правильных пропорций элементов и структур, а также положений руки в ракурсе.
Сангина - это палочка из каолина и оксидов железа, ее еще называют красный мел.
Занятие «Рисование руки сангиной» начнется в 12.00 и продлится полтора часа.
ИСТОЧНИК KP.RU