В Воронеже закрывается центр современного искусства

СЕГОДНЯ 20:19 2019-07-16T20:20:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Выставка Евгении Ножкиной «Скользкий путь» станет последней в пространстве Воронежского центра современного искусства на проспекте Революции, 29.

После этой экспозиции сообщество приняло решение выехать из помещения из-за невозможности содержать его. Напомним, выставки в ВЦСИ были практически бесплатными.

- Центр продолжит работу после небольшого отпуска, но в новом амплуа. Будет больше виртуальной активности, поддержки воронежских художников, исследовательской работы, издательской деятельности, - сообщили организаторы на своей страничке в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU