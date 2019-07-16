2019-07-16T20:20:29+03:00
Звезды

В Воронеже закрывается центр современного искусства

Художники не могут содержать помещение
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Выставка Евгении Ножкиной «Скользкий путь» станет последней в пространстве Воронежского центра современного искусства на проспекте Революции, 29.

После этой экспозиции сообщество приняло решение выехать из помещения из-за невозможности содержать его. Напомним, выставки в ВЦСИ были практически бесплатными.

- Центр продолжит работу после небольшого отпуска, но в новом амплуа. Будет больше виртуальной активности, поддержки воронежских художников, исследовательской работы, издательской деятельности, - сообщили организаторы на своей страничке в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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