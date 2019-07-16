5 лет колонии строгого режима получил воронежский насильник, напавший на девушку в яблоневом саду

СЕГОДНЯ 19:45 2019-07-16T19:48:22+03:00

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В Воронеже "насильник из яблоневого сада", жертвой которого в сентябре 2018 года стала 23-летняя женщина, получил пять лет в колонии строго режима. Напомним, преступник напал на жительницу Воронежа ранним утром, когда она шла по участку яблоневого сада на улице Ломоносова. Мужчина набросился на жертву сзади и, угрожая убийством, надругался.

Насильника поймали через пару месяцев благодаря генетической экспертизе. Девушка сопротивлялась, и у нее под ногтями остались частицы кожи преступника. Результаты исследования совпали с данными уже судимимого за изнасилования 35-летнего мужчины. Когда его задержали, он признался в нападении.

За насильственные действия сексуального характера Центральный суд Воронежа отправил рецидивиста на 5 лет в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU