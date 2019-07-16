В Воронежской области может значительно вырасти кадастровая стоимость земли

СЕГОДНЯ 18:37 2019-07-16T18:41:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области на своем портале опубликовал промежуточный отчет об итогах кадастровой оценки объектов (земель населенных пунктов, лесного и водного фондов) в регионе в 2019 году (до этого переоценка была в 2014-м). По данным предварительного документа (в данный момент он находится на согласовании в Росреестре), значительно вырастет кадастровая стоимость большинства участков земли. Что повлечет за собой и повышение земельного налога.

Так что после публикования итогового документа землевладельцам, не согласным с оценкой, в течение 50 дней можно будет ее опротестовать. После этого срока придется оспаривать ее в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU