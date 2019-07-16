Житель Воронежской области отправится на 6 лет в колонию за "дурь"
Мужчина сбыл 0,06 грамма наркотиков
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Год за каждую 0,01 грамма дури. Житель Бутурлиновки получил срок за сбыт 0,06 грамма дури с труднопроизносимым названием.
40-летний мужчина приобрел а-пирролидиновалерофенон и продал его в декабре 2018 года за 500 рублей местному жителю. А того обыскала полиция и нашла бумажку с наркотическим веществом.
Потом уже у подсудимого дома сотрудники полиции нашли еще наркотики.
Суд отправил бутурлиновца на шесть лет в колонию общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU