2019-07-16T18:04:03+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области отправится на 6 лет в колонию за "дурь"

Мужчина сбыл 0,06 грамма наркотиков
Ярослав ИВАНОВ
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Год за каждую 0,01 грамма дури. Житель Бутурлиновки получил срок за сбыт 0,06 грамма дури с труднопроизносимым названием.

40-летний мужчина приобрел а-пирролидиновалерофенон и продал его в декабре 2018 года за 500 рублей местному жителю. А того обыскала полиция и нашла бумажку с наркотическим веществом.

Потом уже у подсудимого дома сотрудники полиции нашли еще наркотики.

Суд отправил бутурлиновца на шесть лет в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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