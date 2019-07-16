В Воронеже будут судить 16-летнего парня, устроившего смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 17:53 2019-07-16T17:53:57+03:00

В аварии погиб его товарищ, сидевший на пассажирском сидении

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Бутурлиновки. Подростка обвиняют в нарушении правил дорожного движения (ч. 3 статьи 264 УК РФ).

По версии следствия, ночью 14 октября 2018 года парень ехал на автомобиле «ВАЗ-21099» по улице Пролетарская села Дмитриевка Бутурлиновского района. Стоит ли говорить, что у школьника никак не могло быть водительского удостоверения?

Юноша ехал в направлении села Гвазда с тремя пассажирами. За скоростью подросток, видимо, не слишком следил. Тем более, как же не ускориться с друзьями-то?

У дома №25 по улице Пролетарская юноша в итоге выехал со своей полосы движения на обочину, а потом вылетел в кювет. Отечественный автомобиль перевернулся.

- В результате ДТП 16-летний пассажир, находившийся на заднем пассажирском сидении, получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, - сообщали в ГУ МВД по Воронежской области.

Юноша признал свою вину. Однако уголовное дело все равно направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU