2019-07-16T17:53:57+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить 16-летнего парня, устроившего смертельное ДТП

В аварии погиб его товарищ, сидевший на пассажирском сидении
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Бутурлиновки. Подростка обвиняют в нарушении правил дорожного движения (ч. 3 статьи 264 УК РФ).

По версии следствия, ночью 14 октября 2018 года парень ехал на автомобиле «ВАЗ-21099» по улице Пролетарская села Дмитриевка Бутурлиновского района. Стоит ли говорить, что у школьника никак не могло быть водительского удостоверения?

Юноша ехал в направлении села Гвазда с тремя пассажирами. За скоростью подросток, видимо, не слишком следил. Тем более, как же не ускориться с друзьями-то?

У дома №25 по улице Пролетарская юноша в итоге выехал со своей полосы движения на обочину, а потом вылетел в кювет. Отечественный автомобиль перевернулся.

- В результате ДТП 16-летний пассажир, находившийся на заднем пассажирском сидении, получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, - сообщали в ГУ МВД по Воронежской области.

Юноша признал свою вину. Однако уголовное дело все равно направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцы смогут съездить в Дивногорье на электричке 20 июля
Воронежцев научат рисовать сангиной
В Воронеже закрывается центр современного искусства
5 лет колонии строгого режима получил воронежский насильник, напавший на девушку в яблоневом саду
В Воронежской области может значительно вырасти кадастровая стоимость земли
Житель Воронежской области отправится на 6 лет в колонию за "дурь"
Воронежские артисты заняли первые места на фестивале "12 ключей"
Домушники из Курска приехали на «заработки» в Воронеж
Годовалый мальчик и 9-летняя девочка пострадали в массовом ДТП в Воронеже
В Воронеже мясной цех хранил колбасу на солнце
В Воронеже некто захватил часть прибрежной полосы у водохранилища
"Алиэкспресс" будет ближе: воронежский аэропорт может стать центром сортировки посылок