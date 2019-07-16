Домушники из Курска приехали на «заработки» в Воронеж

СЕГОДНЯ 17:29 2019-07-16T17:29:40+03:00

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Двое жителей Курской области в возрасте 26 и 27 лет приехали в Воронеж на автомобиле «БМВ». Мужчины уже не раз были судимы за кражи. В Семилукском районе рецидивисты отжали пластиковые окна и проникли в помещение, принадлежащее 33-летней местной жительнице. Воры унесли норковую шубу и золотые изделия.

Уже на следующий день в квартире в Северном микрорайоне Воронежа мужчины взломали замок входной двери. Там они украли три сотовых телефонов и юбилейные медали, принадлежащие 69-летней местной жительнице. Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей.

Домушники хотели сбежать обратно в Курскую область. Однако полицейские задержали их. В отделе мужчины признали свою вину. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU