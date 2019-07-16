Годовалый мальчик и 9-летняя девочка пострадали в массовом ДТП в Воронеже

СЕГОДНЯ 17:21 2019-07-16T17:26:41+03:00

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Сегодня, 16 июля, в 13.30 на переулке Отличников произошло массовое ДТП. 19-летний парень, который ехал на ВАЗ-21099, не выдержал дистанцию с автомобилем, который шел впереди - внедорожником «Сузуки Гранд Витара». После удара тот, в свою очередь, протаранил попутную «Ладу-Ларгус».

Как сообщают в отделе пропаганды городского ГИБДД, пострадали маленькие пассажиры «Сузуки» - девочка 9 лет и годовалый мальчик. Госпитализация, однако, не потребовалась. Медики зафиксировали ушибы и ссадины.

Представители ГИБДД отмечают: серьезных последствий удалось избежать, во-многом, потому, что годовалый ребенок находился в авто-люльке, а девочка была пристегнута. Для детей до семи лет автокресло нужно обязательно. В противном случае водителя ждет штраф – 3000 рублей.

Добавим, что вчера, 15 июля, трое несовершеннолетних получили травмы в столкновении "КамАЗа", "Санг Йонга" и "Лады" на воронежской трассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU