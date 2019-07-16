2019-07-16T16:19:33+03:00
Общество

В Воронеже мясной цех хранил колбасу на солнце

Предприятие оштрафовали на 50 тыс за многочисленные нарушения
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже предприятие по производству и торговле мясной продукции оштрафовали на 50 тыс рублей за многочисленные нарушения ветеринарного законодательства. Продукты убоя в колбасном цехе и балейки с продукцией в цехе полуфабрикатов не были промаркированы, шпик свиной и натуральная колбасная оболочка хранились без маркировочных ярлыков с указанием производителя, даты выработки, условий и сроков хранения.

- На момент проверки выработанная готовая продукция (солонина, колбасы, грудинка свиная и общим весом более 1474 кг) хранилась в коробках на поддонах под действием прямых солнечных лучей при температуре +29°С, в то время как норма хранения составляет от 0 до +6°С, - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям. - В холодильной камере хранение продукции осуществлялось вплотную к стенам, проходы отсутствовали, не было контроля за температурным режимом в процессе измельчения мяса.

Арбитражный суд Воронежской области оштрафовал предприятие на 50 000 рублей.

На такую же сумму оштрафовали в Бутурлиновке магазин, торгующий продуктами животного происхождения. Там в морозильной камере не было термометра для контроля температурного режима, на свиные ноги и печень отсутствовала информация об изготовителе, сроке годности, дате изготовления, маркировке продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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