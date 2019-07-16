2019-07-16T15:54:42+03:00
Общество

В Воронеже некто захватил часть прибрежной полосы у водохранилища

Городскую территорию незаконно огородили бетонным забором
Олег ИВАНОВ
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Процесс сноса забораПроцесс сноса забора
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В центре Воронежа по адресу Масалитинова, 1Е пришлось вновь убирать ограждение из бетонных плит. Некто решил, что было бы неплохо захватить часть прибрежной полосы у водохранилища. Он организовал на городской земле настоящий курорт для себя: установил металлический гараж и деревянную беседку, тут же могли парковаться лодки.

10 июля ограждение демонтировали специалисты МБУ «Комбинат благоустройства Центрального района». Однако плиты тогда было решено просто сложить неподалеку. Что же произошло далее? Захватчик решил, что может просто вернуть все как было – так и поступил.

16 июля забор пришлось убирать повторно. На этот раз бетонные плиты вывезли на территорию комбината благоустройства, где будут лежать на ответственном хранении в течение трех месяцев.

Если владелец плит все-таки решит обратить в управу, то они будут ему выданы только лишь после полного возмещения всех затрат. К слову, на гараж и беседка пока наклеены уведомления с просьбой добровольно их снести в течение двух недель. 22 июля, в случае отказа, их уберут уже принудительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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