2019-07-16T15:44:56+03:00
Общество

"Алиэкспресс" будет ближе: воронежский аэропорт может стать центром сортировки посылок

Новый инвестор нацелен на развитие не только пассажирского сообщения, но и почтового
Станислав ШЕВЧЕНКО
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У аэропорта имени Петра I - большое будущее.У аэропорта имени Петра I - большое будущее.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Владелец холдинга "Новапорт" Роман Троценко заявил, что намерен инвестировать в аэропорт Воронежа около 5 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Интерфакс". Уже к сентябрю воронежская воздушная гавань должна перейти под крыло компании "Профи", связанной с Троценко.

Инвестор отметил, что рассматривает планы по строительству нового пассажирского терминала, а также почтового хаба.

- Логистика Воронежа такова, что она закрывает примерно пять областей вокруг. Плюс пятичасовой довоз до Москвы на грузовой автотранспорте, - объяснил проект Роман Троценко.

Пока большинство почтовых посылок, в том числе заказы из интернет-магазинов Поднебесной, сначала прилетают в Москву, а уже потом добираются в Воронеж железнодорожным транспортом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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